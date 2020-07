Jadwal dan Link Live Streaming Sepak Bola Eropa Malam Akhir Pekain Ini

PIKIRAN RAKYAT - Berikut adalah link streaming dan jadwal sepak bola Eropa, Premier League/Liga Inggris, Serie A, dan La Liga serta sepak bola Eropa hari ini, tersaji bersama link yang bisa diakses di akhir artikel ini.

Jadwal Liga Primer Inggris pada Sabtu, 4 Juli 2020, mulai sore hingga tengah malam nanti.

Empat laga malam nanti, dimulai pukul 18:30 WIB yang mempertemukan Norwich City vs Brighton & Hove Albion.

Kemudian Leicester City vs Crystal Palace dan Manchester United vs Bournemouth dimulai pukul 22:00 WIB, terakhir Wolverhampton Wanderers vs Arsenal pukul 23:30 WIB.

Sementara pertandingan La Liga akan dimulai pukul 22:00, mempertemukan Celta Vigo vs Real Betis. Dan terakhir Atletico Madrid vs Mallorca pukul 03:00 WIB pada Minggu, 5 Juli 2020.

Untuk Serie A Italia hanya ada satu laga Serie A, Juventus vs Torino pukul 22:15 WIB.

Jadwal Live Streaming Sabtu, 4 Juli 2020

Liga Primer Inggris