Hasil Lengkap Serie A Tadi Malam: Atalanta Atasi Napoli, Roma Harus Telan Kekalahan di Kandang

PIKIRAN RAKYAT - Pekan ke-29 Serie A resmi berakhir pada Jumat, 3 Juli 2020 waktu Indonesia dengan menggelar dua pertandingan yaitu Atalanta vs Napoli dan AS Roma vs Udinese.



Pada laga Atalanta vs Napoli, tuan rumah tengah membidik kemenangan untuk mengamankan posisi di zona Liga Champions.



Di sisi lain, Napoli tengah berusaha untuk merangsek ke papan atas klasemen setelah saat ini berada di posisi enam klasemen.

Baca Juga: Dedi Kusnandar Lihat Situasi Berbeda Saat Latihan Mandiri dan Bersama Tim



Kedua tim bermain saling menyerang pada babak pertama dan Napoli harus kehilangan penjaga gawang mereka pada menit 37, David Ospina karena cedera dan digantikan oleh Alex Meret.



Pada babak kedua tuan rumah terus menekan Napoli dan berhasil pada menit 47 setelah Mario Pasalic berhasil melakukan sundulan memanfaatkan umpan dari Alejandro Gomez yang membuat skor 1-0 untuk keunggulan Atalanta.



Selang delapan menit, Atalanta memperbesar keunggulan melalui Robin Gosens yang menyambut umpan mendatar dari Rafael Toloi.

Baca Juga: Pemain Persib Febri Hariyadi Bandingkan Umpan Dedi Kusnandar dan Eka Ramdani



Gosens yang tanpa pengawalan berhasil menempatkan bola ke pojok gawang Napoli yang membuat Atalanta unggul 2-0.



Hingga pertandingan usai skor 2-0 untuk Atalanta tetap bertahan dan membuat kedua tim masih menduduki posisi klasemen sebelumnya.



Di laga lainnya ada AS Roma berhadapan dengan Udinese di Stadion Olimpico Roma.

Baca Juga: Persib Bandung Salurkan Bantuan untuk Komunitas Anak Jalanan Pasar Ciroyom



Roma yang berada di posisi lima klasemen berusaha untuk meraih kemenangan untuk memangkas jarak dengan peringkat 4, Atalanta.



Namun pada 11 menit pertandingan berjalan, Roma malah tertinggal dari Udinese berkat gol yang dicetak oleh Kevin Lasagna.



Roma berusaha untuk menyamakan kedudukan namun harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 30.

Baca Juga: Persib dalam Sejarah: Saat PNS Dikerahkan Dukung Maung Bandung di Final



Diego Perotti harus menerima kartu merah langsung setelah melakukan tackling keras kepada Rodrigo Becao.



Hingga babak pertama usai, skor 0-1 untuk keunggulan Udinese masih tetap bertahan.



Pada babak kedua Roma terus melakukan ancaman ke gawang Udinese namun berhasil diselamatkan berkat penampilan cemerlang dari penjaga gawang Antonio Mirante.

Baca Juga: Persib Bersiap Kembali Latihan Bersama, Ketua Viking Beri Imbauan untuk Bobotoh



Pada menit 78, Udinese menambah keunggulannya melalui Ilija Nestrovski memanfaatkan umpan Rodrigo De Paul yang membuat skor menjadi 0-2.



Hingga peluit panjang berbunyi, skor 0-2 tetap bertahan dan membuat Roma tertahan di posisi lima dengan selisih 12 poin dari peringkat 4, Atalanta.



Di sisi lain, Udinese berhasil mengakhiri perjalanan enam pertandingan tanpa kemenangan di Serie A. ***