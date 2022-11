Pernah Dua Kali Tepat, Pakar Ekonomi Kembali Prediksi Pemenang Piala Dunia 2022

PIKIRAN RAKYAT – Pakar Ekonomi dari Lloyd’s of London melakukan perhitungan berdasarkan market capital pemain dari negara-negara peserta Piala Dunia 2022 Qatar untuk memprediksi pemenang kompetisi akbar sepak bola tersebut.

Lloyd’s of London merupakan sebuah lembaga marketplace terbesar untuk para pakar analisa risiko korporasi di seluruh dunia.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Forbes, para pakar Lyod’s of London melakukan prediksi pemenang Piala Dunia 2022 Qatar dengan metode perhitungan nilai appraisal asuransi dari masing-masing pemain negara peserta.

Uniknya, prediksi menggunakan metode tersebut terbukti sukses pada Piala Dunia 2014 dan 2018 dimana Lloyd’s of London sukses memprediksi Jerman pada 2014 dan Prancis pada 2018.

Menurut pakar dari Lloyd’s of London, jumlah total nilai appraisal asuransi pemain yang ikut pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah 25 triliun dolar AS, lebih besar 10,6 triliun dolar AS dari 2018 yang lalu.

Riset para pakar tersebut pun didukung oleh Centre of Economics and Business Research dengan memasukan faktor sponsor, gaji, usia, dan posisi dalam kalkulasinya.

Melalui metode tersebut, Lloyd’s of London menikmati keuntungan yang sangat besar yang dengan secara tepat memprediksi pemenang Piala Dunia 2014 dan 2018.