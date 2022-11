Chelsea Kalah Lagi, Fans Serukan Klub Pecat Graham Potter

PIKIRAN RAKYAT - Fans Chelsea menyerukan agar klub memecat Graham Potter dari kursi pelatih lantaran pria 47 tahun itu dianggap gagal mengangkat performa The Blues.

Chelsea bersama Graham Potter baru saja kalah dari Newcastle di laga lanjutan Liga Inggris. Pertandingan yang digelar di Stadion James Park, Minggu, 13 November 2022 dini hari WIB, berakhir dengan skor 0-1 untuk keunggulan tim tuan rumah. Gol dicetak Joe Willock pada menit ke-67.

Hasil di St James Park menjadi kekalahan ketiga beruntun yang didapat Chelsea dalam lima laga terakhir. Jika ditarik lebih jauh, The Blues telah gagal mencatatkan kemenangan sepanjang November 2022.

Kini Chelsea menempati peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 21 poin. Mereka berjarak 16 angka dari rival sekota, Arsenal yang menempati peringkat teratas.

Sejak ditangani Graham Potter, Chelsea belum mampu menunjukkan konsistensi permainan. Sementara, Graham Potter beralasan hasil minor yang diraih timnya terjadi karena sejumlah hal, antara lain, cedera pemain dan jadwal padat.

Namun, fans Chelsea yang kadung kecewa atas serangkaian hasil buruk tampaknya tidak mau lagi menerima alasan apa pun sang pelatih. Melalui sosial media, mereka mendesak agar manajemen Chelsea segera memecat Graham Potter.

Di samping hasil yang buruk, para fans menilai permainan Chelsea di bawah Potter tidak punya ciri khas. Tiap kali tanding, gaya permainan Chelsea begitu-gitu saja.

"Potter needs to go. No pattern n ideas. Even average players can still play good football," ujar Kingseychy21 di media sosial Twitter.

