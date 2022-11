Profil Jose Mourinho, Pelatih Berjuluk The Special One yang Penuh Kontroversi

PIKIRAN RAKYAT - Jose Mourinho merupakan salah satu pelatih kawakan di dunia sepak bola. Pria bernama lengkap José Mário dos Santos Mourinho Félix lahir pada 26 Januari 1963.

Jose Mourinho sudah malang melintang melatih berbagai klub top dunia. Saat tulisan ini dibuat, dia melatih AS Roma. Jose Mourinho berjuluk The Special One. Julukan itu berasal dari salah satu ucapannya ketika diwawancara awak media.

Karier kepelatihan pertama Jose Mourinho dimulai ketika menjadi juru bahasa untuk Sir Bobby Robson di Sporting CP dan Porto. Setelahnya, Jose Mourinho menjadi asisten di Barcelona di bawah Robson dan penggantinya, Louis van Gaal.

Melihat performa yang mengesankan dengan tugas singkat di Benfica dan União de Leiria, Jose Mourinho kembali ke Porto sebagai manajer pada tahun 2002.

Di sana, dia memenangi Liga Primeira dua kali, Taça de Portugal, Piala UEFA dan Liga Champions UEFA, gelar Piala Eropa pertama Porto sejak 1987. Kesuksesannya juga membuatnya memutuskan untuk pindah ke Inggris bersama Chelsea pada tahun 2004.

Bersama Chelsea, ia memenangi dua gelar Liga Inggris, Piala FA, dan dua Piala Liga dalam tiga musimnya di klub. Jose Mourinho meninggalkan Chelsea pada tahun 2007 dan dirumorkan berselisih dengan bos Chelsea saat itu, Roman Abramovich.

Jose Mourinho pernah meraih penghargaan sebagai Pelatih Portugis Abad Ini oleh Federasi Sepak Bola Portugis (FPF) pada tahun 2015.

Jose Mourinho, selain dikenal dengan pengetahuan taktis yang mumpuni, juga dikenal dengan kepribadiannya yang karismatik dan kontroversial.

Masa Kecil