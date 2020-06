Hasil Lengkap Piala FA: Arsenal, Chelsea, dan Manchester City Lolos ke Semifinal

PIKIRAN RAKYAT - Arsenal, Chelsea, dan Manchester City dipastikan lolos ke semifinal Piala FA, melengkapi Manchester United yang sebelumnya sudah lolos lebih dahulu.

Tiga pertandingan perempatfinal Piala FA dilangsungkan pada Minggu, 28 Juni 2020.

Sheffield United vs Arsenal, Leicester City vs Chelsea, dan Newcastle United vs Manchester City.

Pertandingan Sheffield vs Arsenal berakhir dengan skor 1-2.

Dua gol Arsenal diciptakan oleh Nicolas Pepe (25') dan Daniel Ceballos (90'). Sementara satu gol Sheffield diciptakan David McGoldrick (87').

Pertandingan berjalan sengit. Hal itu terlihat dari jumlah penguasaan bola antara kedua tim yang tidak terlalu jauh berbeda: Sheffield 41 persen, Arsenal 59 persen.

Jumlah percobaan tembakan ke gawang, Sheffield memperoleh 13 kali, sedangkan Arsenal 10 kali.

Jumlah tembakan yang mengarah ke gawang, Sheffield 4 kali, sedangkan Arsenal 3 kali.