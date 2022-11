Jadwal Liga Inggris Malam Ini 5-6 November 2022, Ada Big Match Chelsea vs Arsenal

PIKIRAN RAKYAT – Liga Inggris pekan ke-15 menyajikan sejumlah pertandingan seru antara klub-klub papan atas klasemen sementara.

Salah satunya adalah Derby London, big match antara Chelsea vs Arsenal yang akan menjadi salah satu pertandingan penting di Liga Inggris pekan ini.

Arsenal masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 31 poin.

Hanya terpaut 2 poin saja dari Manchester City, Arsenal wajib meraih kemenangan kontra Chelsea untuk tetap bertahan sebagai jawara klasemen sementara.

Baca Juga: Prediksi Man United vs West Ham di Liga Inggris, Head to Head, Susunan Pemain, dan Prakiraan Skor

Bertandang ke stadion Stamford Bridge, Arsenal yang menjadi rival sekota Chelsea bertekad meraih kemenangan penuh.

Di sisi lain, bermain di depan pendukungnya sendiri Chelsea akan menghadang ambisi anak asuh Mikel Arteta.

Selain Big Match Chelsea vs Arsenal, pada pula sejumlah pertandingan seru lainnya seperti Manchester City vs Fulham, Aston Villa vs Manchester United, dan Tottenham Hotspurs vs Liverpool.

Baca Juga: Hasil Liga Inggris: Selisih Tipis Bawa Manchester City ke Puncak Klasemen Sementara