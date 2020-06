Jadwal Liga Eropa dan Link Live Streaming Sepak Bola Eropa Malam Ini hingga Dini Hari Nanti

PIKIRAN RAKYAT – Berikut adalah jadwal lengkap dan link live streaming sepak bola Eropa yang dimulai tengah malam nanti pukul 00.00 WIB hingga dini hari pada Jumat, 26 Juni 2020.

Siaran langsung Premier League bisa disaksikan melalui Mola TV dan link live streaming ini ada di akhir artikel.

Siaran langsung La Liga bisa disaksikan melalui beIN Sports dan link live streaming ini ada di akhir artikel.

Baca Juga: Manajer Persib Umuh Muchtar Angkat Bicara Soal Robert Alberts Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia

Premier League mempertemukan tiga laga, Burnley vs Watford pada pukuk 00:00 WIB. Kemudian Southampton vs Arsenal pukul 00:00 WIB, dan Chelsea vs Manchester City pukul 02:15 WIB.

Smentara La Liga mempertemukan Eibar vs Valencia pukul 00:30 WIB dan Real Betis vs Espanyol pukul 03:00 WIB.

Sementara Serie A untuk malam ini tidak ada pertandingan.

Berikut Jadwal Pertandingan:

Burnley vs Watford 00:00 WIB