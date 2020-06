Link Live Streaming dan Jadwal Lengkap Sepak Bola Eropa Malam Ini, Duel Panas di Premier League

PIKIRAN RAKYAT – Berikut adalah link streaming dan jadwal lengkap sepak bola Eropa yang dimulai tengah malam hingga Kamis, 25 Juni 2020 hingga dini hari nanti.

Duel-duel ketat liga-liga Eropa ini, bisa disaksikan melalui link live streaming yang ada di akhir artikel ini.

Duel-duel ketat akan tersaji lanjutan Premier League dan La liga 2019-2020. Di daratan Inggris, ada 4 pertandingan yang dimulai pada pukul 00.00 WIB. Sementara satu laga akan dimulai pukul 02.15 WIB.

Ada 4 laga yang dimulai pukul 00.00 WIB di antaranya Manchester United vs Sheffield United. Kemudian Newcastle United vs Aston Villa, Norwich City vs Everton, lalu Wolverhampton Wanderers vs Bournemouth.

Laga terakhir pukul 02:15 WIB mempertemukan Liverpool vs Crystal Palace. Lima laga Premier League semuanya akan tayang secara langsung di Mola TV.

Sementara duel klub-klub La Liga akan mempertemukan Real Sociedad vs Celta Vigo pukul 00:30 WIB.

Kemudian dilanjutkan duel penentu Real Madrid vs Mallorca pukul 03:00 WIB. Dua laga La Liga ini akan disiarkan langsung beIN Sports.



Di Serie A Italia AC Milan dan Juventus akan berlaga meladeni lawan-lawannya. Kemudian di Premier League akan kembali Manchester City menjaga asa juara meski kesempatan itu sangat kecil sekali.