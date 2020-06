Jadwal Premier League Malam Ini: Manchester United vs Sheffield United, Liverpool Selangkah Lagi?

PIKIRAN RAKYAT - Premier League akan melanjutkan pekan ke-31 pada Kamis, 25 Juni 2020 dinihari nanti.

Terdapat lima pertandingan yang akan digelar dinihari nanti yaitu Manchester United vs Sheffield United, Newcastle vs Aston Villa, Norwich vs Everton, Wolves vs Bournemouth dan Liverpool vs Crystal Palace.

Pertandingan antara Manchester United vs Sheffield United akan digelar di Old Trafford pada Kamis, 25 Juni 2020 pukul 00:01 WIB.

Laga antara Manchester United vs Sheffield United nanti dipastikan akan berjalan ketat.

Pada pertemuan di putaran pertama kedua tim bermain imbang 3-3.

Kedua tim dipastikan akan berusaha meraih kemenangan untuk menjaga asa untuk mengakhiri musim di zona Liga Champions.

Manchester United dan Sheffield saat ini hanya terpaut dua angka di klasemen sementara Premier League.

Kemenangan tentu akan mengamankan posisi dari kedua tim setidaknya hingga pekan selanjutnya.