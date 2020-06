Hasil Lengkap Serie A Tadi Malam: Napoli Kandaskan Verona, Parma Berpesta di Markas Genoa

PIKIRAN RAKYAT - Serie A Italia melanjutkan pekan ke-27 pada malam tadi dengan menggelar 4 pertandingan.

Keempat pertandingan ini yaitu laga antara Hellas Verona vs Napoli, SPAL vs Cagliari, Genoa vs Udinese dan Torino vs Udinese.

Laga antara Hellas Verona vs Napoli digelar pada Rabu, 24 Juni 2020 pukul 00:30 WIB di Stadion Marc Antonio Bentegodi.

Pada pertandingan ini anak asuh Gennaro Gattuso berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 0-2.

Gol pertama dari Napoli dicetak oleh penyerang asal Polandia, Arkadiusz Milik.

Bermula dari umpan silang yang dikirim oleh Matteo Politano, Milik berhasil memaksimalkan sundulan tersebut yang Napoli unggul 0-1 hingga babak pertama usai.

Di babak kedua Napoli tetap memainkan permainan menyerang dan sempat beberapa kali mengancam gawang Hellas Verona.