Levante Vs Atletico Madrid. Saat ini sedang berlangsung live streaming Levante Vs Atletico Madrid. Levante vs Atletico Madrid berlangsung di Estadio Camilo Cano dalam laga jornada ke-31 La Liga 2019-2020, puku 00.30 pada Rabu, 24 Juni 2020. /Pikiran-Rakyat.com/Rizki Laelani