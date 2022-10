Prediksi dan Preview Manchester United vs Tottenham Hotspur: Jadwal, Head to Head, Susunan Pemain, dan Skor

PIKIRAN RAKYAT - Dalam jadwal pekan ke-12 Liga Inggris musim 2022-2023, salah satu laga sengit akan berlangsung antara Manchester United vs Tottenham Hotspur. Simak jadwal, head to head hingga prediksi susunan pemain dan skor berikut.

Pertandingan Manchester United vs Tottenham Hotspur akan digelar di Old Trafford pada 20 Oktober 2022 dan dijadwalkan kick off pukul 2.15 WIB.

Dalam laga terakhir, Setan Merah dipaksa menerima satu poin dalam hasil imbang 0-0 dengan Newcastle United, sementara pasukan Antonio Conte menang 2-0 atas Everton.

Dalam duel tersebut, dianggap banyak terjadi keputusan kontroversial dari wasit, antara lain terkait aksi Jadon Sancho maupun Callum Wilson yang tidak diberikan hadiah penalti.

Meski begitu, dalam Liga Eropa pertengahan pekan lalu, Manchester United mampu mengamankan tiga poin dari Omonia yang membuat mereka memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke babak selanjutnya.

Namun kabar tidak mengenakkan tampaknya harus diterima Setan Merah karena jelang melawan Tottenham Hotspurs nanti, pelatih Manchester United mengabarkan beberapa pemain kemungkinan akan absen.

Contohnya Christian Eriksen yang masih perlu mendapatkan perawatan medis, kemudian Anthony Martial dipastikan akan absen.

Meskipun begitu, pelatih asal Belanda itu tidak memberitahu secara detail penyebabnya.