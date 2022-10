Erik Ten Hag Ungkap Kondisi Skuad Setan Merah jelang Laga Manchester United vs Tottenham Hotspur

PIKIRAN RAKYAT - Setelah menelan hasil imbang saat menjamu Newcastle pekan lalu, kini Manchester United akan kembali kedatangan tamu Tottenham Hotspurs dalam laga lanjutan pekan ke-12 Liga Inggris musim 2022-2023.

Laga Manchester United vs Tottenham Hotspurs akan berlangsung di Old Trafford dan dijadwalkan akan kick off dini hari nanti, Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 2.15 WIB.

Jelang pertandingan ke-100 kali melawan klub London Utara tersebut pelatih Manchester United Erik ten Hag mengungkap kondisi skuad setan merah.

Erik ten Hag mengatakan karena jeda istirahat yang minim, anak asuhnya menjadi kurang latihan.

Baca Juga: Anak Nani Wijaya Klarifikasi soal Video Unggahan ART: Baru Sehari Kerja, Udah Lancang

Meski begitu, ia mengaku telah menggelar latihan dengan pemain yang memiliki jumlah menit bermain sedikit.

“Lebih sedikit waktu untuk berlatih menurut saya. Ini tentang pemulihan, makanan, tidur nyenyak, dan tentu saja, mereka yang bermain lebih sedikit, kami memiliki pelatihan yang tepat,” kata Erik ten Hag.

“Tapi sisanya, kurang latihan dan persiapan untuk pertandingan berikutnya, itu dia,” katanya menambahkan seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi klub, Rabu, 19 Oktober 2022.

Di sisi lain, pelatih asal Belanda itu mengaku senang karena gelandang Manchester United Scott McTominay sudah ikut latihan. Namun, sejumlah pemain lain masih belum bisa memperkuat setan merah.