Komentar Ketus Pep Guardiola Soal Gol Phil Foden Dianulir VAR: Tahulah, Inikan Anfield

PIKIRAN RAKYAT - Manajer Manchester City Pep Guardiola merasa dirugikan oleh keputusan wasit saat timnya kalah dari Liverpool. Pep menilai wasit tidak mampu bersikap adil karena laga berlangsung di Anfield.

Man City kalah 0-1 atas Liverpool di pekan ke-10 kompetisi Liga Inggris 2022 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield, Minggu, 16 Oktober 2022 malam WIB.

Manchester City tampil mendominasi dengan pengusaan bola mencapai 64 persen. The Citizens juga mencatatkan 16 tembakan dengan 6 diantaranya on target.

Namun demikian, pasukan Pep Guardiola gagal mengkonversikan peluang menjadi gol. Malah tuan rumah berhasil mencuri gol pada menit ke-76 lewat tendangan Mohamed Salah.

Baca Juga: Mengenal TV Pool, Media Streaming Sidang Perdana Ferdy Sambo Cs Hari Ini, Pukul 10.00 WIB

Manchester Biru sebetulnya berhasil mencetak gol pada menit ke-53 melalui Phil Foden. Akan tetapi, wasit Anthony Taylor tidak mensahkan gol tersebut lantaran sebelum gol terjadi telah lebih dulu terjadi pelanggaran.

Anthony Taylot melihat lebih dulu VAR sebelum memutuskan tidak mensahkan gol Foden. Gol dianulir karena pelanggaran dari Erling Haaland terhadap Fabinho.

Pep Guardiola kecewa dengan keputusan Anthony Taylor karena menganulir gol tersebut. Menurut Pep, saat terjadi kontak antara Haaland terhadap Fabinho, sang pengadil meminta pertandingan tetap lanjut. Ia pun menyinggung gegara main di Anfield keputusan wasit pun berubah.

"Wasit berkata play on, play on ke pelatih (saat kontak terjadi). Ada banyak alasan kalau itu pelanggaran. Tapi setelah kami mencetak gol, dia memutuskan itu tidak dimainkan. This is Anfield (Inilah Anfield)," kata Guardiola dikutip dari Sky Sport, Senin, 17 Oktober 2022.

Baca Juga: Sidang Ferdy Sambo Cs Akan Disiarkan Lewat Streaming dan Disertai Pengamanan Jaksa