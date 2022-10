Liverpool vs Manchester City: Legenda The Reds Peringatkan Jurgen Klopp tak Fokus pada Haaland

PIKIRAN RAKYAT - Jurgen Klopp akan dihadapkan dengan tugas berat pekan ini saat menjamu tim besutan Pep Guardiola pada lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris musim 2022-2023.

Liverpool akan menjamu Manchester City di Stadion Anfield, pada Minggu 16 Oktober 2022 dan laga itu akan menjadi adu taktik bagi Jurgen Klopp dan Pep Guardiola untuk kesekian kalinya.

Jelang laga Liverpool vs Manchester City, legenda The Reds Jamie Carragher memperingatkan sang pelatih untuk tidak memberikan fokus terlalu berlebihan kepada penyerang The Citizens, Erling Haaland.

Justru menurut Jamie Carragher, Jurgen Klopp harus lebih fokus kepada gelandang Manchester City Kevin De Bruyne meski menurutnya kedua pemain itu sama berbahayanya.

Hal itu ia ungkapkan saat menganalisis pertandingan Liverpool vs Manchester City kala menjadi bintang tamu di podcast Essential Football.

“Saya hampir akan lebih fokus pada De Bruyne daripada Haaland di permainan ini,” ujar Jamie Carragher, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari SkySport, Sabtu, 15 Oktober 2022.

Mantan pemain tim nasional sepak bola Inggris itu berpendapat menghentikan Kevin De Bruyne bisa menurunkan performa Erling Haaland.

“Jika Anda menghentikan De Bruyne, Anda (akan) mengambil 50 persen dari (kemampuan) Haaland dan juga koneksi yang dimiliki keduanya sudah ada di sana. Dan bagi saya, De Bruyne adalah gelandang terbaik di dunia,” ujarnya.