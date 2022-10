Tagar #STYOut Trending Usai Shin Tae-yong Ancam Mundur dari Kursi Pelatih Timnas

PIKIRAN RAKYAT - Hastag #STYOut menjadi trending Twitter menyusul pernyataan Shin Tae-yong (STY) siap mundur dari pelatih Timnas Indonesia jika Mochamad Iriawan (Iwan Bule) mundur dari Ketum PSSI.

Diketahui Shin Tae-yong menyatakan siap mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia apabila Iwan Bule mundur, Rabu, 12 Oktober 2022. Pelatih asal Korea Selatan menyampaikan alasannya tentang itu.

"Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri," ujarnya.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Rizky Billar Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara

"Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai 1 tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama," kata STY pada akun media sosial Instagramnya @shintaeyong7777.

Shin Tae-yong menilai sepak bola Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak dua tahun terakhir. Hal itu menurutnya tak lepas dari kerja keras pihak pemain, staf, suporter, hingga Ketum PSSI..

"Sangat disayangkan nyatanya semua tanggung jawab dialihkan kepada Ketum. Beliau telah mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan," kata Shin Tae-yong.

Baca Juga: Rizky Billar Jadi Tersangka Kasus KDRT, Akan Langsung Dilakukan Penahanan?

Di lini massa Twitter, hastag #STYOUT trending. Warganet mengaku kecewa dengan pernyataan STY. Mereka yang menggaungkan tagar itu mempersilakan STY pergi.

"Demi Revolusi sepakbola Indonesia. Semua jajaran PSSI harus bertanggung jawab bukan hanya ketum nya saja yg Out tapi seluruh anggota Exco PSSI juga harus ikut Out. Dan untuk STY silahkan Out, terimakasih atas prestasi yang telah anda capai utk timnas Indonesia," kata @ag******ss