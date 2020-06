Wanda Nara Selalu Ingin Seksi di Mata Mauro Icardi, Benarkah Alasan Usia?

View this post on Instagram

Sorrisi, lacrime, divertimento, adrenalina, commozione. Tutto questo e molto di più è stato questo Grande Fratello Vip. Un’esperienza indimenticabile per me che mi ha insegnato tanto dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano. Perché Gf Vip è una famiglia, una palestra, una scuola di vita. Ho conosciuto persone meravigliose che ringrazio per quanto mi hanno dato in maniera dolce e spontanea ???????? Oggi finisce questa fantastica trasmissione e per la prima volta nella storia di Grande Fratello la finale avrà un sapore diverso, come nessuno avrebbe potuto immaginare lo scorso 8 gennaio, quando tutto è iniziato. Manca pochissimo... e io voglio fare una dedica speciale a tutti noi che abbiamo scelto l’Italia come patria del cuore, convinti che anche questa volta sarà forte, che barcolla ma non molla. Voglio dedicare queste ore di leggerezza a tutti quelli che ci guardano da casa, a chi sta lottando contro questo maledetto virus da paziente o da medico/infermiere, a chi ha perso un pezzo del proprio cuore in questo periodo assurdo in cui niente è come dovrebbe essere. Ce la faremo! E torneremo ad abbracciarci forte e con tutto il nostro amore molto presto! ????⚪️????