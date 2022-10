Heboh Twit Gay, Real Madrid Langsung Unfollow Casillas di Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Eks kapten Real Madrid Iker Casillas membuat pernyataan menghebohkan di Twitter. Ia mengaku kalau dirinya seorang gay.

Casillas meminta supaya pengakuannya seorang gay itu agar dihormati.

"Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo," ujar Iker Casillas.

(Saya harap Anda menghormati saya: saya gay. Selamat hari Minggu)

Cuitannya itu belakangan sudah tidak dapat diakses alias sudah dihapus oleh Casillas. Namun, twit tersebut sudah kadung beredar luas dan membuat heboh publik.

Baca Juga: Bukan KDRT, Rizky Billar Disebut Kuasa Hukum Hanya Tengkar Biasa dan Cepat Berbaikan dengan Lesti

Sekitar pukul 20.43 WIB tadi, twit Casillas soal gay sudah menjaring 27 ribu komentar dan 83 ribu kali retweet serta mendapat 253 ribu likes.

Eks klub Casillas, Real Madrid tidak lagi mem-follow mantan kapten Timnas Spanyol pemenang Piala Dunia 2010 itu menyusul heboh twit gay.

Real Madrid unfollow Casillas.

Media Spanyol, Marca, menyoroti twit Casillas yang mendapat atensi luas publik itu. Marca menjaring spekulasi publik dengan menyebut twit Casillas itu antara lelucon, kampanye iklan, atau fakta.

"Pertanyaan besarnya adalah apa makna dari pesan tersebut: lelucon, kampanye, atau kebenaran? Beberapa pengguna bahkan membicarakan kemungkinan peretasan akun mantan kiper Real Madrid itu," tulis Marca pada artikel berjudul Casillas' tweet that everyone is talking about: Joke, campaign or truth?