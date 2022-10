Media Spanyol Marca Soroti Pengakuan Eks Real Madrid Casillas Soal Twit Gay

PIKIRAN RAKYAT - Iker Casillas membuat pengakuan menghebohkan tentang seksualitasnya. Eks pemain Real Madrid itu menyampaikan di Twitter pribadinya kalau dirinya seorang gay.

"Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo," ujar Iker Casillas.

(Saya harap Anda menghormati saya: saya gay. Selamat hari Minggu)

Sontak twit tersebut mendapat reaksi luas dari warganet. Hingga pukul 20.43 WIB, twit tersebut mendapat 27 ribu komentar dan terus bertambah.

Twit itu juga sudah di Retweet sebanyak 83 ribu kali dan mendapat 253 ribu likes. Namun belakangan, twit itu sudah tidak bisa diakses alias sudah dihapus Casillas.

Media Spanyol, Marca, menyoroti twit Casillas yang mendapat atensi luas publik itu. Marca menjaring spekulasi publik dengan menyebut twit Casillas itu antara lelucon, kampanye iklan, atau fakta.

"Pertanyaan besarnya adalah apa makna dari pesan tersebut: lelucon, kampanye, atau fakta? Beberapa pengguna bahkan membicarakan kemungkinan peretasan akun mantan kiper Real Madrid itu," tulis Marca pada artikel berjudul Casillas' tweet that everyone is talking about: Joke, campaign or truth?

"Ada juga spekulasi yang menyebut bahwa itu bisa menjadi lelucon, terkait dengan fakta bahwa dia bosan memiliki pasangan yang dikaitkan dengannya. Kehadiran Casillas di tabloid-tabloid telah berlipat ganda setelah tidak lagi berhubungan dengan Sara Carbonero," tulis Marca.

Kendati begitu, Marca menyebut bahwa apa yang disampaikan Casillas bisa jadi hanyalah lelucon semata. Pasalnya, twit eks Real Madrid itu direspons rekan setimnya di Timnas Spanyol dulu, Carles Puyol.

