Sikap Fans Bayern Munchen Kenang Tragedi Kanjuruhan Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Pendukung Bayern Munchen kenang Tragedi Stadion Kanjuruhan, dengan menunjukkan solidaritas kepada pendukung Arema FC serta sepak bola Indonesia.

Bentuk simpati itu tampak disampaikan dengan membentangkan spanduk pada saat laga putaran ketiga Liga Champions, Bayern Munchen vs Viktoria Plzen di Stadion Allianz Arena, Selasa 4 Oktober 2022.

Sebelum wasit meniup peluit tanda dimulainya permainan, pertandingan Grup C Liga Champion itu terlebih dahulu dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para korban Tragedi Kanjuruhan yang mencapai 125 orang.

Namun, selain mengheningkan cipta, fans Bayern Munchen juga membentangkan dua spanduk panjang dengan tulisan bentuk solidaritas kepada Tragedi Kanjuruhan.

“MORE THAN 100 PEOPLE KILLED BY THE POLICE, (Lebih dari 100 orang dibunuh oleh polisi)” kata tulisan merah pada spanduk pertama berwarna putih yang dibentangkan fans Bayern Munchen.

“REMEMBER THE DEAD OF KANJURUHAN (Mengenang kematian di Kanjuruhan),” tutur tulisan hitam pada spanduk kedua berwarna putih.

Peristiwa di Kanjuruhan bukan hanya menjadi perhatian dari penggemar sepak bola Indonesia, tetapi dunia sudah memberikan sorotan terhadap kejadian tersebut.

Begitupun dalam pertandingan di Liga Spanyol, seperti saat Real Madrid berhadapan dengan Osasuna pada Senin, 3 Oktober lalu. Sebelum laga dimulai kedua klub menyempatkan terlebih dahulu untuk mengheningkan cipta.