Aksi Suporter Jadi Sorotan di Tengah Momen Mengheningkan Cipta Liga Champions

PIKIRAN RAKYAT - Momen mengheningkan cipta untuk korban tragedi Kanjuruhan kembali dilakukan liga luar negeri.

Menghentikan cipta itu dilakukan sebelum pertandingan Liga Champions UEFA semalam antara Bayern Munchen vs Viktoria Plzen.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @idextratime pada 5 Oktober 2022, menampilkan potongan layar ketika para pemain menghentikan cipta.

"Momen mengheningkan cipta yang dilakukan tim Bayern Munchen dan Viktoria Plzen untuk ikut berbelasungkawa atas terjadinya Tragedi di Kanjuruhan Stadium, Malang," tulis dalam unggahan.

Terlihat pula dalam tangkapan layar yang diunggah ditujukan untuk mengenang para korban yang terjadi di Kanjuruhan.

"In memory of the victims at kanjuruhan stadium, Indonesia. (untuk mengenang para korban di stadion kanjuruhan, Indonesia)," tertulis dalam layar unggahan.

Sontak hal tersebut mengundang banyak komentar warganet yang salah satunya penasaran dengan aksi suporternya.