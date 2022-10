5 Fakta Menarik yang Perlu Diketahui Jelang Laga Liverpool vs Rangers di Liga Champions

PIKIRAN RAKYAT - Fase grup putaran ketiga Liga Champions musim 2022-2023 yang mempertemukan Liverpool vs Rangers akan berlangsung pada Rabu, 5 Oktober 2022 di Stadion Anfield dini hari WIB.

Liverpool vs Rangers sama-sama tergabung dalam Grup A dan kedua klub memiliki motivasi tersendiri untuk merebut tiga poin guna memperbaiki rekor buruk.

Meski Liverpool menang dari Ajax Amsterdam pada putaran kedua, tetapi Jurgen Klopp memiliki catatan buruk pada pertandingan awal di Liga Champions musim ini saat bertemu Napoli.

Sementara Rangers, dalam dua pertandingan di kompetisi tertinggi Eropa itu masih belum pernah merasakan kemenangan.

Klub asal Skotlandia belum mengumpulkan satu poin pun sejauh ini, sehingga melawan Liverpool akan membuat mereka termotivasi merebut kemenangan pertama.

Jelang pertemuan Liverpool vs Rangers, selain sama-sama berambisi merebut kemenangan, ternyata ada beberapa fakta yang menarik untuk disimak.

Berikut Pikiran-Rakyat.com telah merangkum 5 fakta menarik jelang pertandingan Liverpool vs Rangers dikutip dari This Is Anfield.