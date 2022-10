Manchester United Turut Berduka Cita Soal Tragedi Kanjuruhan: dengan Tulus untuk Korban

PIKIRAN RAKYAT – Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022 yang membuat ratusan nyawa melayang usai menonton laga pertandingan Arema FC dan Persebaya menuai perhatian publik.

Tak hanya masyarakat Indonesia saja yang berduka, sejumlah pihak dari luar negeri pun turut mengucapkan rasa duka cita mereka terhadap tragedi Kanjuruhan tersebut.

Salah satu pihak yang turut menyampaikan rasa belasungkawanya adalah Manchester United. Hal tersebut diketahui melalui unggahan akun Twitter resmi klub sepak bola yang berbasis di Old Trafford itu, @ManUtd.

“Manchester United is deeply saddened by the tragedy in Malang, Indonesia (Manchester United sangat berduka atas tragedi di Malang, Indonesia),” katanya pada Minggu, 1 Oktober 2022.

“We send our sincere condolences to the victims, their families, and everyone affected (Kami menyampaikan belasungkawa tulus kami kepada para korban, keluarga mereka, dan semua orang yang terkena dampak),” ujarnya, melanjutkan penjelasan.

Sebagaimana diketahui, laga pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober tidak berlangsung mulus hingga membuat ratusan orang meregang nyawa.

Diketahui, insiden tersebut bermula dari rasa kekesalan oleh sejumlah suporter Arema FC yang biasa disebut dengan Aremania.

Oknum suporter tersebut merasa kecewa lantaran Arema FC kalah saat melawan Persebaya dengan skor 2-3. Ia pun turun ke lapangan bola untuk mengungkapkan amarahnya tersebut.