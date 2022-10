Tragedi Kanjuruhan Tewaskan 187 Orang, Liverpool, Manchester United, hingga Manchester City Sampaikan Dukacita

PIKIRAN RAKYAT - Tragedi kerusuhan Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan telah menewaskan 187 jiwa dan menjadi tragedi terbesar kedua dalam sejarah sepak bola dunia.

Dukacita yang mendalam ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari seluruh negeri.

Tidak terkecuali oleh klub besar sepak bola dunia, di antaranya Liverpool, Manchester United, dan Manchester City.

Ketiga klub besar di Liga Inggris tersebut sampaikan duka yang mendalam atas kejadian di Kanjuruhan, Malang melalui cuitan di akun Twitter dari masing-masing klub.

Liverpool menyampaikan bahwa turut sedih atas kejadian di Stadion Kanjuruhan.

“We are deeply saddened to hear of the events at Kanjuruhan Stadium, Malang, Indonesia (Kami sangat sedih mendengar kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Indonesia),” kata Liverpool dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter Liverpool @LFC.

“The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with all those affected at this time (Pikiran semua orang di Klub Sepak Bola Liverpool bersama semua yang terkena dampak saat ini),” ujarnya.

Tak hanya Liverpool, Manchester United juga sampaikan duka yang mendalam atas Tragedi Kanjuruhan.