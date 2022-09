Jadwal Liga Inggris Pekan ke-8: Ada Big Match Man City vs Man United

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini kembali dilanjutkan setelah jeda dua pekan akibat digelarnya laga internasional.

Arsenal masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-8 setelah mengoleksi 18 poin hasil dari 7 menang dan satu kali kalah.

Diikuti oleh juara bertahan Man City di posisi kedua dengan 17 poin hasil dari 5 kali menang dan dua laga imbang.

Di pekan ke-8 Liga Inggris kali ini, banyak menampilkan duel tim-tim besar yang dipastikan bakal menyajikan tontonan yang menarik.

Dibuka oleh Derby London antara Arsenal vs Tottenham. Laga ini sekaligus memperebutkan singgasana klasemen Liga Inggris setelah The Lilywhites hanya terpaut satu poin dari The Gunners.

Derby Manchester juga akan tersaji di pekan ke-8 ini saat Man City menjamu Man United pada Minggu 2 Oktober 2022 mendatang.

Man United tampaknya akan tampil habis-habisan mengingat Setan Merah selalu kesulitan ketika menghadapi Man City dalam beberapa musim terakhir.

