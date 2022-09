Jersey Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022 Dibuat dengan Metode Canggih

PIKIRAN RAKYAT - Nike baru saja merilis jersey home dan away Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022.

Jersey home Timnas Inggris didesain dalam warna tradisional The Three Lions, dengan dasar putih yang dipadukan dengan warna blue void grafik Three Lions di bahu.

Jersey itu juga ditambahi desain sudut dan garis untuk meniru tanda cakar.

Jersey away didesain untuk menandakan kembalinya 'Challenge Red' all-over yang ikonik.

Baca Juga: Menengok Kembali Sejarah Panjang Rivalitas Persib dan Persija

Jersey away tersebut juga memiliki kerah yang dirancang ulang dengan tanda tangan Timnas Inggris dan menunjukkan grafik rajutan Three Lions di bagian kerah.

Jersey tersebut mencerminkan semangat inovasi Nike dalam mendesain jersey yang sesuai dengan semangat dan budaya negara tersebut.

Jersey Timnas Inggris dibuat dengan metode canggih, berdasarkan model 4D untuk membuat jersey yang nyaman dan ringan.

Baca Juga: Paket Merchandise Persib Bandung Dirusak saat Dikirim ke Jakarta, Ketum Jakmania Turun Tangan

Jersey dirancang penuh perhitungan agar pemain yang mengenakannya dapat bertanding dengan nyaman.