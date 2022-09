Jadwal Bola Hari Ini 18 September: dari Liga Inggris, Liga Italia hingga Piala Asia 2023

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal bola hari ini akan menampilkan pertandingan seru.

Mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia hingga Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia 2023.

Hari ini ada dua laga yang dimainkan di Liga Inggris yaitu Brentford vs Arsenal; dan Everton vs West Ham.

Lalu dari Liga Spanyol, ada pertandingan klasik derby ibu kota Madrid antara Atletico Madrid vs Real Madrid.

Sedangkan dari Liga Italia, beberapa laga big match akan tersaji malam ini. Dibuka oleh duel tim papan atas Udinese vs Inter Milan; AS Roma vs Atalanta; AC Milan vs Napoli dan laga lainnya.

Kemudian partai penentuan lolos ke Piala Asia U-20 2023 diselenggarakan malam ini antara Indonesia U-19 vs Vietnam U-19.

Berikut adalah jadwal bola hari ini Minggu, 18 September 2022.

Kualifikasi Piala Asia U-20