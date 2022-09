Jadwal Bola Hari Ini 17 September: dari BRI Liga 1 Indonesia, Liga Inggris hingga Liga Spanyol

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal bola hari ini akan menampilkan pertandingan seru dari beberapa kompetisi seperti BRI Liga 1 Indonesia, Liga Inggris, dan Liga Spanyol.

Dari lanjutan pekan ke-10 Liga 1, menampilkan dua laga terakhir antara Persik Kediri vs Arema FC serta Persija Jakarta vs Madura United.

Arema FC bertekad memutus torehan 3 laga tanpa kemenangan di laga ini sedangkan Persik Kediri berambisi mendapat tiga poin perdana dari 10 pertandingan BRI Liga 1 musim ini.

Di laga lainnya, Persija Jakarta mengincar enam kemenangan beruntun di BRI Liga 1 malam nanti. Sementara tim tamu Madura United berusaha memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen.

Dari Liga Inggris, setelah beberapa laga sempat tertunda akhirnya pada akhir pekan ini pertandingan kembali dilanjutkan.

Hari ini ada tiga laga yang dimainkan di antaranya Wolverhampton vs Man City; Newcastle vs Bournemouth; dan Tottenham vs Leicester.

Lalu dari Liga Spanyol, Barcelona berpotensi menggeser posisi Real Madrid di puncak klasemen apabila menang saat menjamu Elche malam ini.

Berikut adalah jadwal bola hari ini Sabtu 17 September 2022.