Ratu Elizabeth II Meninggal, Ini Dua Laga Liga Inggris yang Resmi Ditunda

PIKIRAN RAKYAT — Pihak Kerajaan Inggris, melalui akun media sosial mereka, mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada hari Kamis, 8 September 2022 waktu setempat.

Melalui unggahan itu juga, pihak Kerajaan Inggris mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II meninggal dengan damai di Balmoral Castle, Skotlandia, Inggris karena sakit.

Kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II ini tentu saja mengejutkan banyak sekali pihak, begitu pula dengan tim sepak bola asal Inggris.

Beberapa tim sepak bola Inggris seperti Arsenal, Manchester United, dan West Ham United akan tetap bertanding di Liga Europa dan Liga Konferensi Eropa pada Kamis malam waktu setempat, 8 September 2022.

Deretan klub itu memberikan penghormatan selama satu menit kepada mendiang Ratu Elizabeth II sebelum pertandingan berlangsung.

Sementara itu, pihak penyelenggara Liga Inggris masih berdiskusi dengan pemerintah setempat tentang apakah pertandingan minggu ini akan tetap berlangsung atau malah ditunda.

Pengumuman resmi dari pihak penyelenggara pun diharapkan akan terbit hari Jumat, 9 September 2022.

Lebih lanjut lagi, sudah ada dua pertandingan Liga Inggris yang resmi ditunda yakni antara Burnley vs Norwich City di EFL Championship (kasta kedua) dan Tranmere Rovers vs Stockport County di League Two (kasta keempat).