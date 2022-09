Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Ada Big Match Man United vs Arsenal

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal lengkap Liga Inggris akhir pekan ini bisa Anda dapatkan di akhir artikel.

Pertandingan Liga Inggris pekan ke-6 berlangsung dari Sabtu, 3 September hingga Minggu 4 September 2022 yang disiarkan melalui live streaming di Vidio.

Di laga pembuka bakal tersaji duel tim Merseyside antara Everton vs Liverpool. The Toffees mengincar poin penuh di kandang setelah pada dua pertandingan terakhir bermain imbang.

Namun hal itu tidak mudah, sebab Liverpool saat ini telah mengemas kemenangan beruntun dari dua laga terakhir.

Lalu ada juga derby tim London yaitu Chelsea vs West Ham dan Tottenham vs Fulham. The Blues bertekad menang di laga besok setelah di pertandingan sebelumnya kalah atas Southampton.

Sementara itu Tottenham berupaya tampil maksimal kala berhadapan dengan tim promosi Fulham yang sedang dalam tren positif.

Di laga lainnya, juara bertahan Man City yang belum terkalahkan di lima pertandingan terakhir akan melewati hadangan dari Aston Villa yang menderita empat kali kekalahan di awal musim ini.

