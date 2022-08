Jadwal Bola Hari Ini 21 Agustus 2022: dari Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Italia

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal bola hari ini 21 Agustus 2022 akan menampilkan berbagai pertandingan seru dari Liga Inggris, Serie A Liga Italia, dan Liga Spanyol.

Di Liga Inggris, tiga laga bakal dimainkan malam ini di antaranya Leeds United vs Chelsea, West Ham vs Brighton, dan Newcastle vs Man City.

Dua tim big six, Man City dan Chelsea sama-sama belum terkalahkan dari dua laga awal Liga Inggris sehingga kedua kesebelasan bertekad untuk mempertahankan tren positif di laga nanti malam.

Man City sempat menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris dengan dua kali kemenangan sebelum dikudeta oleh Arsenal yang berhasil menang di laga semalam.

Chelsea untuk saat ini masih bercokol di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris setelah memperoleh masing-masing satu menang dan imbang dari dua laga.

Kemudian di Serie A Liga Italia, ada empat laga yang bakal berlangsung malam ini meliputi Napoli vs Monza, Empoli vs Fiorentina, Bologna vs Verona, dan Atalanta vs AC Milan.

Dalam pekan pembuka Serie A Liga Italia minggu lalu, dua tim papan atas AC Milan dan Napoli sama-sama berhasil meraih kemenangan.

