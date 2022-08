Jadwal Serie A Liga Italia 20-23 Agustus 2022, Ada Inter Milan, Juventus hingga AS Roma

PIKIRAN RAKYAT - Simak jadwal lengkap pekan kedua Serie A Liga Italia musim 2022-2023.

Seluruh pertandingan Serie A Liga Italia pekan kedua ini bisa anda saksikan melalui live streaming di Vidio mulai Sabtu, 20 Agustus hingga Selasa, 23 Agustus 2022.

Sebelumnya di laga pembuka Serie A Liga Italia musim ini, tim-tim besar seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan belum menemui kendala berarti setelah sukses meraih kemenangan perdana.

Di pekan kedua ini, ujian bakal lebih berat dihadapi oleh tim-tim besar tersebut. Laga dibuka malam nanti Sabtu 20 Agustus 2022 antara Torino vs Lazio pukul 23.30 WIB.

Baca Juga: Teori Konspirasi Big Mouth, Terungkap Big Mouse Sebenarnya Adalah...

Keesokan harinya ada laga Inter Milan vs Spezia pukul 1.45 WIB dan Napoli vs Monza pukul 23.30 WIB.

Di laga sebelumnya, Nerazzurri hampir ditahan imbang Lecce sebelum gol di menit akhir dari Denzel Dumfries mengantarkan timnya menang dramatis 2-1.

Lalu pada Senin, 22 Agustus ada laga Atalanta vs AC Milan pukul 1.45 WIB dan AS Roma vs Cremonese pukul 23.30 WIB.

Di pekan pertama lalu, juara bertahan AC Milan sukses membungkam Udinese 4-2 sedangkan Serigala Ibukota AS Roma menang tipis 1-0 atas Salernitana.