Link Streaming Real Madrid vs Eintracht Frankfurt di Piala Super Eropa 2022

PIKIRAN RAKYAT - Link Streaming Real Madrid vs Eintracht Frankfurt, Siaran Langsung Piala Super Eropa 2022.

Pertandingan Piala Super Eropa 2022 akan digelar pada Kamis 11 Agustus 2022 dini hari WIB. Berikut Link Streaming-nya.

Real Madrid vs Eintracht Frankfurt berlangsung di Stadion Olimpiade Helsinki, Finlandia.

Real Madrid sebagai juara Liga Champions, sementara Eintracht Frankfurt berlaga sebagai kampiun Liga Europa.

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Real Madrid

30 Juli 2022: Real Madrid vs Juventus 2-0

26 Juli 2022: Real Madrid vs America 2-2

23 Juli 2022: Real Madrid vs Barcelona 0-1

29 Mei 2022: Liverpool vs Real Madrid 0-1

21 Mei 2022: Real Madrid vs Real Betis 0-0

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Eintracht Frankfurt

06 Agustus 2022: Eintracht Frankfurt vs Bayern Munchen 1-6

01 Agustus 2022: Magdeburg vs Eintracht Frankfurt 0-4

27 Juli 2022: Astoria Walldorf vs Eintracht Frankfurt 0-5

15 Juli 2022: Torino vs Eintracht Frankfurt 1-3

09 Juli 2022: LASK vs Eintracht Frankfurt 0-0

