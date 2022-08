Jadwal Siaran Langsung Bola Hari Ini 7 Agustus 2022: Ada Pertandingan Liga Inggris dan Liga 1

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal siaran langsung pertandingan bola hari ini, Minggu, 7 Agustus 2022.

Hari ini akan ada pertandingan dari Liga 1 dan Liga Inggris.

Dibuka oleh laga big match di Liga 1 antara Borneo FC vs Persib Bandung pukul 16.00 WIB.

Pasukan Biru bertekad mencuri tiga poin perdana musim ini atas Pesut Etam sebab dalam dua pertandingan awal, mereka hanya mengoleksi satu angka.

Kemudian ada pertandingan Liga 1 lainnya yaitu Persikabo 1973 vs Persis Solo pukul 18.15 WIB serta dua laga yang dimainkan pada waktu yang sama yakni 20.30 WIB antara Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang vs Dewa United.

Lalu di kompetisi elit Liga Inggris akan menampilkan pertandingan perdana dua tim asal kota Manchester yaitu Man United dan Man City.

Erik ten Hag bakal memulai ujian yang sesungguhnya saat Man United menjamu Brighton di Old Trafford malam ini pukul 20.00 WIB.

Sementara itu juara bertahan Man City akan mencoba untuk mempertahankan mahkota Liga Inggris mereka saat bertandang ke markas West Ham malam ini pukul 22.30 WIB.

Barcelona juga telah bersiap untuk bertanding dalam turnamen persahabatan Trofi Joan Gamper sebelum memulai kompetisi La Liga saat menghadapi tim asal Meksiko Pumas UNAM.