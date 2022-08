Deretan Para Pemain Bola yang Kena 'Bully' di Media Sosial, Salah Satunya Pemain MU

PIKIRAN RAKYAT- Dunia sepak bola kini heboh dengan laporan Ofcom mengenai deretan pemain Premier League yang mendapat rundungan di media sosial.

Kendatinya dari data tersebut banyak pemain yang berasal dari klub sepak bola terkenal.

Hasil ini didapat dari pantauan di media sosial Twitter sejak 13 Agustus 2021 hingga 24 Januari 2022.

Dari pantauan Pikiran-Rakyat.com, dikutip dari akun Twitter @FaktaSepakBola pada 3 Agustus 2022, tampak deretan para pemain Premier Leageu.

"Pemain Premier League yang menerima tweet abusive (kasar) paling banyak," kata akun Twitter @FaktaSepakBola dalam unggahannya.

Unggahan yang sama juga dilaporkan akun Twitter SkySportsNews menayangkan pemberitaan terkait penemuan fakta tersebut..

"A new report, conducted by Ofcom and the Alan Turing institute, into the scale of abuse targeted at Premier League players on twitter identified has been published.

(Sebuah laporan baru, yang dilakukan oleh Ofcom dan institut Alan Turing, ke dalam skala pelecehan yang ditargetkan pada pemain Liga Premier di Twitter yang diidentifikasi telah diterbitkan)," ucap akun Sky Sport News pada 3 Agustus 2022.

Diketahui data yang teratas yaitu, bintang pesepak bola dunia asal Portugal hingga pemain terkenal lainnya.