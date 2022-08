Statistik dan Profil Marc Cucurella, Bek yang Jadi Rebutan Klub-Klub Top Liga Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Marc Cucurella akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dan menjadi salah satu pemain yang bersinar di Liga Inggris musim lalu.

Marc Cucurella lahir di Spanyol pada 22 Juli 1998. Dia memiliki tinggi badan 1,75 m. Menurut Transfermarkt, nilai pasarnya mencapai Rp486,69 miliar.

Sebagai pemain yang berposisi bek kiri, Marc Cucurella mencatatkan statistik yang mentereng di Liga Inggris musim lalu.

Marc Cucurella piawai dalam bertahan. Di sisi lain, dia sanggup membantu serangan dengan sama baiknya.

Baca Juga: Akun OnlyFans Mariam Hadid Diburu, Berikut Profil Lengkap Model Hijab yang Ngaku sebagai Nabi

Terbukti, dia mampu mencatatkan tekanan rata-rata 15,47 kali per 90 menit, tekel 2,57 per 90 menit, intersep 2,14 kali per 90 menit, dan blok 2,08 kali per 90 menit.

Statistik Marc Cucurella dalam build up serangan juga tak kalah mentereng dengan catatan rata-rata operan 67,76 kali per 90 menit dengan akurasi yang mencapai 81,5 persen.

Tak salah dengan kemampuanya tersebut, Marc Cucurella menjadi komoditi panas yang diperebutkan klub-klub besar.

Klub yang mengincar jasa Marc Cucurella adalah Manchester City, Chelsea, Barcelona, dan Newcastle United.

Jurnalis sepak bola kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa saat ini Chelsea menjadi yang terdepan dalam mendapatkan tanda tangan Marc Cucurella.