Laga Big Match Community Shield, Link Streaming Liverpool vs Man City Hari Ini Sabtu 30 Juli 2022

PIKIRAN RAKYAT - Laga Big Match Community Shield 2022, Liverpool vs Man City akan digelar hari ini Sabtu 30 Juli 2022. Berikut Link Streaming-nya.

Pertandingan ini akan kickoff mulai pukul 23.00 malam WIB. Pertandingan digelar di King Power Stadium, Leicester, Inggris.

Laga ini akan ditayangkan secara live. Link Streaming Liverpool vs Man City dapat diperoleh di akhir artikel.

Hasil 5 Pertemuan Man City vs Liverpool

16 April 2022, Man City vs Liverpool 2-3

10 April 2022 Man City vs Liverpool 2-2

03 Oktober 2021 Liverpool vs Man City 2-2

07 Februari 2021 Liverpool vs Man City 1-4

08 November 2020 Man City vs Liverpool 1-1

Hasil 5 Laga Terakhir Man City

12 Mei 2022 Wolves vs Man City 1-5

15 Mei 2022 West Ham vs Man City 2-2

22 Mei 2022 Man City vs Aston Villa 3-2

21 Juli 2022 Man City vs Club América 2-1

24 Juli 2022 Bayern Munchen vs Man City 0-1

Hasil 5 Laga Terakhir Liverpool