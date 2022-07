Prediksi Persis Solo vs Dewa United, Duel Spesial Tim Promosi Liga 1

PIKIRAN RAKYAT - Berikut ini prediksi pertandingan antara Persis Solo vs Dewa United di Liga 1 Indonesia musim 2022/2023.

Laga antara Persis Solo vs Dewa United akan digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang, pada hari Senin 25 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

Duel antara Persis Solo vs Dewa United kali ini juga terbilang unik dan spesial. Pasalnya, kedua tim berstatus sebagai tim promosi dari Liga 2.

Pada pertemuan terakhir antara Persis Solo vs Dewa United, Laskar Sambernyawa dan Tangsel Warriors harus berakhir imbang sama kuat 1-1 lewat gol yang dicetak Fabiano Beltrame dan Anwar Sani.

Dari catatan head to head antara dua kesebelasan. Dewa United unggul atas Persis.

Rekor 5 pertemuan berpihak pada Dewa United. mereka mampu mencatatkan 2 kemenangan, sedangkan Persis Solo hanya satu kali menang, sisanya berakhir sama kuat.

24 Juni 2022: Dewa United vs Persis Solo, 1-1

27 Desember 2021: Dewa United vs Persis Solo, 1-2

13 September 2019: Dewa United vs Persis Solo, 2-1

14 Juli 2019: Persis Solo vs Dewa United, 0-0

9 November 2017: Persis Solo vs Dewa United, 0-1

