Prediksi Persis Solo vs Dewa United, Duel Seru Tim Promosi di Liga 1

PIKIRAN RAKYAT - Simak prediksi pertandingan Liga 1 antara Persis Solo vs Dewa United di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023.

Laga antara Persis Solo vs Dewa United akan digelar di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, pada hari Senin, 25 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

Duel antara Persis Solo vs Dewa United kali ini juga terbilang unik dan spesial. Pasalnya, kedua tim berstatus sebagai tim promosi dari Liga 2.

Pada pertemuan terakhir antara Persis Solo vs Dewa United, pertandingan berakhir imbang 1-1.

Baca Juga: Bayern Munchen Ngotot Ingin Harry Kane, Antonio Conte Ngamuk

Berikut adalah head to head Persis Solo vs Dewa United dalam 5 pertemuan terakhir.

24 Juni 2022: Dewa United 1 vs 1 Persis Solo

27 Desember 2021: Dewa United 1 vs 2 Persis Solo

13 September 2019: Dewa United 2 vs 1 Persis Solo

14 Juli 2019: Persis Solo 0 vs 0 Dewa United

9 November 2017: Persis Solo 0 vs 1 Dewa United

Prediksi Susunan Pemain

Persis Solo (4-2-3-1)

Muhammad Riyandi, Andri Bimo, Fabiano Beltrame, Aaron Evans, Kevin Gomes, Christina Bagaskara, Sutanto Tan, Samsul Arif, Kanu Helmiawan, Alexis Messidoro, Gerard Artigas.