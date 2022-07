Prediksi PSS Sleman vs PSM Makassar di Liga 1 2022-2022, Dilengkapi Prakiraan Skor dan Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT – PSS Sleman akan membuka laga awalnya di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 dengan menjamu PSM Makassar.

Pertandingan antara PSS Sleman vs PSM Makassar akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 18.30 WIB.

Pada pertandingan nanti, baik PSS Sleman maupun PSM Makassar akan beradu kreativitas di lini tengah. Sebab, keduanya sama-sama diperkuat oleh gelandang kreatif yang berkualitas.

Di kubu PSS Sleman ada nama Ze Levante yang diprediksi turun sebagai starter dan menjadi aktor utama dalam membangun serangan.

Di kubu sebelah, PSM Makassar juga akan percaya diri menatap laga pertama mereka. Pasalnya, gelandang gaek asal Belanda Wiljan Pluim akan memimpin rekan-rekannya menjalani laga tandang kali ini.

Dari lima pertemuan terakhir antara PSS Sleman dan PSM Makassar di semua ajang, keduanya sama-sama kuat.

Tercatat, baik PSS Sleman maupun PSM Makassar membukukan masing-masing 1 kali kemenangan. 3 pertemuan lainnya berakhir dengan hasil imbang.

1 Maret 2022: PSS Sleman vs PSM Makassar, 0-0

18 November 2021: PSM Makassar vs PSS Sleman, 2-2

24 April 2021: PSM Makassar vs PSS Sleman, 1-2

1 Maret 2020: PSM Makassar vs PSS Sleman, 2-1

15 Desember 2019: PSM Makassar vs PSS Sleman, 1-1