Ini Prestasi Matthijs de Ligt, Pantas Bayern Munchen Kepincut!

PIKIRAN RAKYAT - Matthijs de Ligt dipastikan berseragam Bayern Munchen musim depan, pemain bertahan Juventus itu mencatat rekor luar biasa bersama raksasa Serie A Italia itu.

Matthijs de Ligt ditebus Bayern Munchen seharga 68 juta poundsterling, atau setara dengan Rp1,2 triliun.

Juara Bundesliga musim kemarin itu membuat kesepakatan kontrak bersama Matthijs de Ligt selama lima musim ke depan.

Sebelum sepakat dengan Bayern Munchen, klub papan atas Liga Inggris, Chelsea, dikabarkan telah lebih dulu mengajukan penawaran pada pemain belakang asal Belanda itu.

Namun, dilihat dari perkembangan bursa transfer musim panas ini. Tampaknya The Blues Chelsea harus siap gigit jari dan mengalihkan perhatiannya ke pemain bertahan dari klub lain.

Wartawan senior yang sering menyampaikan update bursa transfer pemain sepak bola internasional, Fabrizio Romano, juga sudah menulis konfirmasi tentang kontrak de Ligt ke Bayern Munchen.

“Matthijs de Ligt ke FC Bayern, Her We Go! Kesepakatan verbal telah dicapai malam ini karena klub telah melakukan kontak sepanjang hari - tawaran terakhir diterima oleh Juventus untuk paket senilai lebih dari 80 juta Euro,” kata Fabrizio melalui akun twitter @FabrizioRomano, seperti dikutip dari Daily Mail.

Fabrizio juga menuturkan, sang pemain telah menyetujui persyaratan pribadi, diikat hingga Juni 2027.