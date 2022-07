AS Roma Berpeluang Besar Datangkan Paulo Dybala

PIKIRAN RAKYAT - Paulo Dybala menjadi rebutan klub-klub besar. Kini, AS Roma tengah merayu pemain asal Argentina itu, agar bisa menjadi bagian dari Il Gialloros­si.

Kabarnya, pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengiming-imingi Dybala ­dengan gaji Rp90 miliar per tahun. Selain AS Roma, beberapa klub seperti Manchester United, Inter Milan, AC Milan, dan Napoli, juga menginginkan jasanya.

Setelah hengkang dari Juventus, ­Dybala memang belum memutuskan akan berlabuh ke klub mana.

Sebelumnya, Inter Milan berpeluang besar. ­Belakangan, sepertinya Inter akan mundur setelah melihat harga yang ­disodorkan agen Dybala.

Sang pemain meminta bayaran sebesar 6 juta euro per musim atau setara Rp90 miliar. Belum termasuk bonus. Inter Milan masih pikir-pikir dengan jumlah ­bayaran yang diajukan itu, karena Il Nerrazurri baru saja mendatangkan Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez.

Melihat hal itu, AS Roma langsung bergerak dan berminat dengan tawaran yang diajukan Dybala. Kabar itu disampaikan legenda mereka, Francesco Totti. Totti meyakinkan sang pemain untuk berlabuh ke Stadion Olimpico, musim ­depan.

Pada bursa transfer kali ini, Dybala menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian banyak klub setelah ia dan ­Juventus sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama tujuh tahun.

Dybala yang berstatus bebas kontrak, membuat banyak klub yang berminat mendatangkannya karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transfer.