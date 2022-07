Link Streaming Siaran Langsung ANTV, Nonton Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

PIKIRAN RAKYAT - Link streaming laga persahabatan Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC bisa didapatkan di akhir artikel.

Laga Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC bisa disaksikan melalui siaran langsung ANTV.

Pertandingan Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC akan dilangsungkan pada di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pukul 15.00 WIB.

Laga ini menjadi spesial bagi para pencinta sepak bola nasional. Sebab, penonton bisa menonton di langsung di stadion untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19.

Selain itu suporter yang tidak dapat hadir langsung ke stadion bisa menyaksikannya melalui kanal ANTV.

Dengan mengusung konsep To the Next Level, Persija Jakarta tampak serius untuk meningkatkan kualitas tim baik dari segi manajemen, fasilitas, serta pemain untuk berkontribusi dalam perkembangan sepak bola nasional.

Perombakan besar dilakukan manajemen Persija Jakarta untuk melakoni kompetisi musim depan dengan menunjuk pelatih berpengalaman asal Eropa, Thomas Doll beserta jajaran staf kepelatihan lainnya.

Selain itu, tercatat tiga pemain asing juga didatangkan dari Eropa yaitu Ondrej Kudela (Ceko), Michael Krmencik (Ceko), dan Hanno Behrens (Jerman).

Kedua tim akan melakoni pertandingan perdana Liga 1 musim 2022-2023 pekan depan tanggal 23 Juli.