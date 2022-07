Link Streaming ANTV, Siaran Langsung Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

PIKIRAN RAKYAT - Link streaming ANTV, nonton siaran langsung Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC hari ini, Sabtu, 16 Juli 2022.

Link streaming ANTV Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC bisa didapatkan di akhir artikel ini.

Duel Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pukul 15.00 WIB

Kedua tim sebelumnya pernah bertemu di fase Grup B Piala Presiden 2022. Kala itu, Persija Jakarta yang hanya menurunkan pemain mudanya kalah telah 5-1 atas RANS Nusantara FC.

Dalam laga ini, Persija Jakarta sekaligus melakukan launching tim yang akan tampil di kompetisi Liga 1 dan Piala Indonesia musim 2022-2023.

Dengan mengusung konsep To the Next Level, Persija Jakarta tampak serius untuk meningkatkan kualitas tim baik dari segi manajemen, fasilitas, serta pemain untuk berkontribusi dalam perkembangan sepak bola nasional.

Perombakan besar dilakukan manajemen Persija Jakarta untuk melakoni kompetisi musim depan dengan menunjuk pelatih berpengalaman asal Eropa, Thomas Doll beserta jajaran staf kepelatihan lainnya.

Selain itu, tercatat tiga pemain asing juga didatangkan dari Eropa yaitu Ondrej Kudela (Ceko), Michael Krmencik (Ceko), dan Hanno Behrens (Jerman).

Kedua tim akan melakoni pertandingan perdana Liga 1 musim 2022-2023 pekan depan tanggal 23 Juli.