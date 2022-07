SEDANG BERLANGSUNG Liverpool vs Crystal Palace dalam Laga Persahabatan di National Stadium Singapura

PIKIRAN RAKYAT - Saksikan duel seru laga persahabatan antara Liverpool vs Crystal Palace di National Stadium Singapura hari ini, Jumat 15 Juli pukul 19.35 WIB.

Duel persahabatan tersebut bisa disaksikan melalui link streaming Liverpool vs Crystal Palace yang ada di akhir artikel.

Pertandingan Liverpool vs Crystal Palace menjadi bagian dari rangkaian tur pramusim The Reds Liverpool. Sebelumnya, The Reds dibungkam Manchester United 4-0, tim yang kini dinahkodai Erik ten Hag.

Manajer The Reds Jurgen Klopp saat itu lebih dahulu menurunkan pemain mudanya sebelum melakukan sejumlah perubahan di babak kedua.

Baca Juga: Ogah Punya Cowok yang Pakai Android, Jawaban Mojang Bandung Ini Soal HP yang Dipakai Malah 'Kocak Gaming'

Bahkan striker baru Darwin Nunez belum dapat menunjukkan tajinya di laga itu dan sempat menuai kritikan dari beberapa penggemar.

Sementara itu, Crystal Palace telah memainkan dua pertandingan persahabatan pramusim dengan hasil imbang 1-1 melawan Accrington sebelum mengalahkan Millwall 5-4.

Baik Liverpool dan Crystal Palace sama-sama telah mendatangkan amunisi baru jelang bergulirnya kompetisi Liga Inggris musim 2022-2023.

Namun di laga nanti, Liverpool kemungkinan bakal tidak diperkuat Diogo Jota karena masalah hamstring.