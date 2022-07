Jadwal Liga 1 Musim 2022-2023 Pekan Pertama Sampai Tiga, Kickoff Digelar 23 Juli 2022

PIKIRAN RAKYAT - PT Liga Indonesia Baru (LIB) merilis jadwal resmi kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Kickoff Liga 1 akan dimulai pada 23 Juli 2022 dan pekan terakhir kompetisi pada April 2023.

Jadwal pelaksanaan kompetisi Liga 1 2022 sesuai dengan hasil keputusan Manajer Meeting yang dilakukan PT LIB pada 4 Juli 2022.

Laga pembuka Liga 1 akan mempertemukan PSIS Semarang vs RANS Nusantara pukul 15.00 WIB. Dan kemudian dilanjutkan Laga PSS Sleman vs PSM Makassar dan Madura United vs Barito Putera mulai pukul 18.15 WIB.

Sementara Persib Bandung akan melakoni pertandingan melawan Bhayangkara FC pada Minggu 24 Juli 2022 di laga pembuka Liga 1.

Jadwal Liga 1 2022 Pekan Pertama

Sabtu, 23 Juli

PSIS Semarang Vs RANS Nusantara , 15.00 WIB PSS Sleman Vs PSM Makassar, 18.15 WIB Madura United Vs Barito Putera, 18.15 WIB Bali United Vs Persija Jakarta , 20.00 WIB

Minggu, 24 Juli

Senin, 25 Juli

Persis Solo Vs Dewa United, 16.00 WIB Persita Tangerang Vs Persik Kediri, 18.15 WIB Persikabo 1973 Vs Persebaya Surabaya, 20.30 WIB

