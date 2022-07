Kepindahannya ke Amerika Serikat Dianggap Untuk Pensiun, Gareth Bale Beri Klarifikasi

PIKIRAN RAKYAT - Klarifikasi diberikan mantan pemain Real Madrid, Gareth Bale terkait kabar ia akan pensiun.



Gareth Bale pindah ke klub Amerika Serikat, Los Angeles Football Club (LAFC) dengan kontrak selama satu tahun.



Namun, kepindahannya ke Amerika Serikat tersebut disebut-sebut sebagai persiapan pensiun.



Terkait kabar tersebut, Gareth Bale kemudian memberikan klarifikasi.

"Saya tidak berpikir siapapun sekarang melihatnya sebagai liga pensiun. Ini fisik, menuntut, perubahan cuaca sulit, perjalanan sulit tetapi menyenangkan untuk bermain di depan penggemar seperti '3252'. Itu yang Anda mainkan untuk sepak bola. Suasana luar biasa di stadion ini dan akan menyenangkan untuk menyaksikannya," kata Gareth Bale.



Bagi Gareth Bale, kompetisi di Major League Soccer (MLS) telah berkembang dengan sangat baik, sehingga tidak bisa disebut sebagai persiapan pensiun.



"Ini adalah liga yang benar-benar berkembang. Ini telah berjalan jauh dalam 10 tahun terakhir dan semua orang berusaha untuk meningkatkan liga ini. Para pemain yang datang juga melihat itu," ucap Gareth Bale.



Gareth Bale bergabung dengan LAFC untuk kontrak selama satu tahun.

Memilih LAFC sebagai pelabuhan kariernya yang baru, Gareth Bale kemudian mengungkapkan alasannya yang membuat ia hijrah ke Amerika Serikat (AS).



"Proyek yang menarik, klub yang sedang berkembang, mereka melakukannya dengan baik saat ini dan kotanya juga tidak buruk," ujar Gareth Bale.



Selain proyek yang menarik di LAFC, Gareth Bale rupanya memiliki hal yang ingin diwujudkan ketika memutuskan untuk ke Major Leagues Soccer (MLS).



"Saya ingin mencoba membantu mengembangkan sepak bola di AS juga. Saya ingin mencoba membantu anak-anak tumbuh. Saya berbicara dengan beberapa dari mereka pagi ini dan jika saya dapat membantu mereka dengan cara apa pun yang mungkin, saya akan melakukannya," tutur Bale dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Sky Sports.***