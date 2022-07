Adu Statistik Timnas Indonesia U19 vs Brunei Jelang Pertandingan di Piala AFF U19

PIKIRAN RAKYAT - Timnas Indonesia U19 punya catatan yang bagus tiap berlaga menghadapi Brunei Darussalam di Piala AFF U19.

Hari ini, Senin, 4 Juli 2022, Timnas Indonesia U19 akan kembali berhadapan dengan Brunei di Piala AFF U19.

Laga Timnas Indonesia vs Brunei di Piala AFF akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga pada pukul 20.00 WIB.

Ditilik dari 5 pertandingan yang dijalani masing-masing tim, Timnas Indonesia U19 punya catatan lebih baik.

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Timnas Indonesia U19

1. 2 Juli 2022: Vietnam U19 (0) vs (0) Timnas Indonesia U19

2. 8 Juni 2022: Aljazair U23 (4) vs (3) Timnas Indonesia U19

3. 5 Juni 2022: Meksiko U20 (2) vs (0) Timnas Indonesia U19

4. 2 Juni 2022: Ghana U20 (0) vs (1) Timnas Indonesia U19

5. 30 Mei 2022: Timnas Indonesia U19 (0) vs (1) Venezuela U23

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Brunei Darussalam U19

1. 2 Juli 2022: Brunei U19 (0) vs (7) Myanmar U19

2. 10 November 2019: Brunei U19 (0) vs (3) Kamboja U19

3. 6 November 2018: Malaysia U19 (11) vs (0) Brunei U19

4. 4 November 2019: Brunei U19 (0) vs (9) Thailand U19

5. 2 November 2018: Kep. Mariana Utara U19 (3) vs (4) Brunei U19.

Dari 3 pertemuan terakhir kedua tim, Timnas Indonesia belum pernah merasakan sekalipun kekalahan dari Brunei.