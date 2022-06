Link Streaming Piala Presiden dan AFC Cup Hari Ini 27 Juni 2022

PIKIRAN RAKYAT - Hari ini, 27 Juni 2022, akan ada pertandingan dari Piala Presiden dan AFC Cup 2022.

Seluruh pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung dengan link streaming bisa diakses di akhir artikel ini.

Pertandingan Piala Presiden antara PSS Sleman vs Dewa United akan dilangsungkan pada pukul 16.00 WIB.

Pertandingan kedua antara Persik Kediri vs Persita Tangerang akan digelar pada pukul 20.30 WIB.

Baca Juga: Soal Pergantian Nama Jalan di Jakarta, Anies Baswedan Pastikan KTP Lama Masih Berlaku

AFC Cup 2022 akan menggelar laga antara Bali United vs Visakha FC di Stadion I Wayan Dipta pada pukul 17.00 WIB.

Pertandingan AFC Cup lainnya adalah Tampines Rovers vs PSM Makassar pada pukul 19.00 WIB.

Berikut adalah jadwal pertandingan AFC Cup dan Piala Presiden 2022 beserta link streaming.

Baca Juga: Para Pemimpin G7 Mengejek Vladimir Putin yang Bertelanjang Dada Saat Naik Kuda

16.00 WIB: PSS vs Dewa United (Link Streaming)

20.30 WIB: Persis vs Persita (Link Streaming)

17.00 WIB: Visakha FC vs Bali United (Link Streaming)

19.00 WIB: Tampines Rovers vs PSM Makassar (Link Streaming)